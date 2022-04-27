МО Британии: Украина сохраняет контроль над большей частью воздушного пространства

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Украина сохраняет контроль над большей частью своего воздушного пространства, в то время как России не удалось эффективно уничтожить украинские ВВС или подавить украинскую систему ПВО.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

"Российская авиация в основном сосредоточена на юге и востоке Украины, оказывая поддержку своим сухопутным войскам. Россия имеет очень ограниченный доступ с воздуха на север и запад Украины, ограничивая наступательные действия глубокими ударами с дистанционным вооружением", - отмечается в обзоре.

Ведомство отмечает, что ВС России продолжает наносить удары по украинским военным объектам и логистической инфраструктуре по всей стране.

"Большинство российских авиаударов по Мариуполю, вероятно, наносятся неуправляемыми бомбами, которые свободно падают. Это оружие увеличивает риск жертв среди гражданского населения", - отмечает британская разведка.