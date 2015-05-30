В Армении многодетный отец отказывается отправлять в армию 7 сыновей

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Отец 8 детей Хачик Хачатрян отказывается отправлять в армию 7 своих сыновей. Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

"Часто приходят из военкомата, беспокоят, [говорят], что мы должны отправить детей к ним на медобследование. Я не разрешаю, говорю, что пока государство не поможет мне чем-нибудь, я не разрешу никому из детей уходить в армию. А [министр обороны] Сейран Оганян должен подумать, что стоит сделать для этих детей. Пришло время идти в армию, вспоминают, что нужно забрать, но не думают о том, что семье надо как-то помочь, что-то сделать, чтобы мы посылали детей служить", – рассказал Хачатрян.

Сообщается, что многодетная семья живет в 9-метровом домике-вагоне, на чужом земельном участке. По словам Хачатряна, вскоре их выгонят с территории, а идти семье некуда: "Хозяин земельного участка говорит, что я должен уйти, чтобы они уже начали строительство. Работаю я один, рабочим. Старшему сыну 25, уже 8 лет страдает диализом почек, у жены тромб, у другого сына проблемы с глазами и ушами".

Семья из 11 человек получает от государства пособие в размере 125 долларов.

Глава семьи обращался к правительству и в областную администрацию с просьбой о предоставлении им дома или территории. Ему обещали дать ответ в письме, которое, однако, до сих пор не пришло.