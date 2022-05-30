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ММ: Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Азербайджан-Турция-Грузия стоит на повестке дня

ММ: Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Азербайджан-Турция-Грузия стоит на повестке дня "Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Азербайджан-Турция-Грузия стоит на повестке дня. В связи с этим предпринимаются серьезные шаги".
В регионе
30 мая 2022 г. 14:47
ММ: Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Азербайджан-Турция-Грузия стоит на повестке дня

"Вопрос о создании Межпарламентской ассамблеи Азербайджан-Турция-Грузия стоит на повестке дня. В связи с этим предпринимаются серьезные шаги".

Об этом грузинскому бюро Report сообщил руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Грузией Арзу Нагиев.

По его словам, данный вопрос обсуждался и в ходе апрельского визита председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой в Грузию: "Деятельность законодательных органов трех стран на одной платформе, участие в процессе принятия законов имеют важное значение".

A.Нагиев отметил, что на недавнем трехстороннем заседании комитетов по внешним связям парламентов Азербайджана, Турции и Грузии в Шуше были приняты соответствующие решения по учреждению Межпарламентской ассамблеи.

Отметим, что сотрудничество между комитетами по внешним связям парламентов трех стран было налажено в 2014 году.

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