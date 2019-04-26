Младшая дочь Сержа Саргсяна уволилась из Минздрава Армении - СМИ

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян подписал заявление об увольнении дочери Сержа Саргсяна по собственному желанию, утверждает издание.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, младшая дочь третьего президента Армении Саргсяна – Сатеник – подала заявление об увольнении из министерства здравоохранения республики. Дочь экс-президента работала в финансово-экономическом управлении Минздрава в качестве экономиста.

По данным издания, в 2016 году Сатеник родила третьего ребенка и находилась в декретном отпуске, срок которого на днях истек. Когда из министерства поинтересовались, когда же дочь экс-президента выйдет на работу, та в ответ направила заявление об увольнении.