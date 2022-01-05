О нас
Report Georgia
Аудио новости

Митингующие ворвались в здание мэрии в Алматы

Митингующие ворвались в здание мэрии в Алматы Митингующие в центре Алматы ворвались в здание мэрии города.
В регионе
5 января 2022 г. 13:02
Митингующие ворвались в здание мэрии в Алматы

Митингующие в центре Алматы ворвались в здание мэрии города.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы.

В медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских.

Как сообщал Sputnik Казахстан, протестующих около трех тысяч. Нападавшие избивали полицейских, отбирали у них щиты и каски.

Кроме того, сообщается, что здания около 300 предприятий получили повреждения в результате продолжающихся акций протеста.

"Во время беспорядков в Алматы было сожжено и разбито 33 спецмашины, из них 16 полицейских, семь машин скорой помощи, две пожарные машины, семь грузовиков и один бензовоз", - говорится в сообщении портала zakon.kz.

При этом в Алмате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алмате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Protesters burst into Almaty city hall

Самое читаемое

В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
В Азербайджане женщины начнут выходить на пенсию в 63 года
3 января 2022 г. 14:20
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
В мире обнаружили новый штамм коронавируса
4 января 2022 г. 03:36
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
В России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
ФотоВ России убили криминального авторитета, на которого жители жаловались Путину
4 января 2022 г. 08:37
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
В Азербайджане изменились правила передвижения транспортных средств
29 декабря 2021 г. 15:29
В США отметили День солидарности азербайджанцев мира
ФотоВ США отметили День солидарности азербайджанцев мира
1 января 2022 г. 07:31
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
Умер известный общественный деятель Рамиз Абуталыбов
1 января 2022 г. 20:39
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
Азербайджан в числе лидеров по приросту населения на постсоветском пространстве
3 января 2022 г. 09:18
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
В Азербайджане начались пятидневные каникулы
31 декабря 2021 г. 00:00
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
В Баку перед Flame Towers произошел взрыв, есть пострадавшие
30 декабря 2021 г. 11:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi