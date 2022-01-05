Митингующие ворвались в здание мэрии в Алматы

Митингующие в центре Алматы ворвались в здание мэрии города.

Митингующие в центре Алматы ворвались в здание мэрии города.

Об этом передает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Над зданием поднимается черный дым, слышны выстрелы.

В медучреждения обратились 190 человек, среди пострадавших - 137 полицейских и 53 гражданских.

Как сообщал Sputnik Казахстан, протестующих около трех тысяч. Нападавшие избивали полицейских, отбирали у них щиты и каски.

Кроме того, сообщается, что здания около 300 предприятий получили повреждения в результате продолжающихся акций протеста.

"Во время беспорядков в Алматы было сожжено и разбито 33 спецмашины, из них 16 полицейских, семь машин скорой помощи, две пожарные машины, семь грузовиков и один бензовоз", - говорится в сообщении портала zakon.kz.

При этом в Алмате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя.

Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного нефтяного газа, которое в Минэнерго объяснили тем, что с 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию для изучения ситуации, и 4 января она сообщила, что готова выполнить главное требование протестующих и снизить цены на газ. Однако протесты перекинулись и на другие города. В Алмате вечером 4 января митингующие устроили столкновения с силовиками, а те применили газ и светошумовые гранаты.