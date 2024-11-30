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Митингующие в Тбилиси разбили стекла здания парламента

Митингующие в Тбилиси разбили стекла здания парламента Участники антиправительственного митинга в Тбилиси камнями разбили оконные стекла здания парламента.
В регионе
30 ноября 2024 г. 22:04
Митингующие в Тбилиси разбили стекла здания парламента

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси камнями разбили оконные стекла здания парламента.

Как передает местное бюро Report, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

"С целью информирования общества хотим заявить, что действия части людей, находящихся на акции, сразу же после начала митинга стали насильственными. В частности, участники акции повредили ограждения законодательного органа, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде парламента", - говорится в заявлении.

Вместе с тем, по данным ведомства, у некоторых участников митинга при себе имеются пиротехника, камни, разные тяжелые предметы.

"Еще раз призываем каждого участника акции выражать свой протест в законных мирных формах и не прибегать к противоправным действиям", - добавили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке Tbilisidə etiraz aksiyasında ölkə parlamentinin yerləşdiyi binanın pəncərələri sındırılıb

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