Митингующие в Тбилиси разбили стекла здания парламента

Участники антиправительственного митинга в Тбилиси камнями разбили оконные стекла здания парламента.
Как передает местное бюро
"С целью информирования общества хотим заявить, что действия части людей, находящихся на акции, сразу же после начала митинга стали насильственными. В частности, участники акции повредили ограждения законодательного органа, а также камнями и другими предметами разбили десятки оконных стекол на фасаде парламента", - говорится в заявлении.
Вместе с тем, по данным ведомства, у некоторых участников митинга при себе имеются пиротехника, камни, разные тяжелые предметы.
"Еще раз призываем каждого участника акции выражать свой протест в законных мирных формах и не прибегать к противоправным действиям", - добавили в МВД.