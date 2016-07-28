Митингующие в Ереване разошлись

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Демонстранты, выступающие в поддержку вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване, мирно разошлись. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, было решено, что они вновь соберутся сегодня в 20:00 на площади Свободы.

Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников митинга о том, что проведение акции на улице Хоренаци около оцепленной полицией территории захваченного отделения полиции незаконно. В связи с этим накануне утром приводу были подвергнуты более 150 человек, но в течение дня почти все они были отпущены.

Утром 17 июля группа вооруженных лиц захватила здание полка патрульно-постовой службы, требуя освободить содержащегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия координатора оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна.