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    Митингующие в Ереване разошлись

    Они планируют вновь собраться сегодня в 20:00 на площади Свободы

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Демонстранты, выступающие в поддержку вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване, мирно разошлись. Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, было решено, что они вновь соберутся сегодня в 20:00 на площади Свободы.

    Сотрудники правоохранительных органов предупредили участников митинга о том, что проведение акции на улице Хоренаци около оцепленной полицией территории захваченного отделения полиции незаконно. В связи с этим накануне утром приводу были подвергнуты более 150 человек, но в течение дня почти все они были отпущены.

    Утром 17 июля группа вооруженных лиц захватила здание полка патрульно-постовой службы, требуя освободить содержащегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия координатора оппозиционной гражданской инициативы "Учредительный парламент" Жирайра Сефиляна.

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