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    Митингующие собираются пикетировать Верховную Раду Украины как минимум до завтра

    У здания парламента находятся несколько сотен активистов© УНИАН

    Баку. 18 октября. REPORT.AZ/ Митингующие собираются пикетировать Верховную Раду Украины как минимум до завтра. 

    Как сообщает Report cо ссылкой УНИАН, здание парламента по периметру охраняют более 100 полицейских и нацгвардейцев.

    Митингующие сообщили, что они намерены оставаться под зданием Рады, по меньше мере, до завтрашнего дня, поскольку именно завтра ожидается, что парламент рассмотрит их требования, а именно - рассмотрение законопроектов об отмене депутатской неприкосновенности, изменении избирательного законодательства и создании Антикоррупционного суда.

    В настоящее время  на ул. Грушевского на отрезке от ул. Липской до ул. Шелковичной установлено около 15 брезентовых палаток, еще около 10 аналогичных палаток - в Мариинском парке напротив площади Конституции непосредственно у Верховной Рады. Сейчас здесь находятся несколько сотен активистов, ситуация у здания парламента Украины спокойная.

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