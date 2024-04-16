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Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси стали покидать территорию парламента

Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси стали покидать территорию парламента Часть митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах стала покидать территорию, прилегающую к зданию парламента.
В регионе
16 апреля 2024 г. 00:19
Митингующие против закона об иноагентах в Тбилиси стали покидать территорию парламента

Часть митингующих в Тбилиси против законопроекта об иноагентах стала покидать территорию, прилегающую к зданию парламента.

Как сообщает местное бюро Report, протестующие договорились встретиться завтра в 11 часов, прежде чем парламент приступит к обсуждению законопроекта на пленарном заседании.

Проспект Руставели, где находится здание парламента, практически опустел. Несколько сотен протестующих пока еще продолжают стоять перед кордонами полиции на прилегающих к парламенту улицах и перед фасадом законодательного органа, где организована сцена для выступающих.

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