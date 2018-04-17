Митингующие перекрывают центральные улицы Еревана - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Группа активистов перекрывает центральные улицы Еревана. Как сообщает Report со ссылкой на news.am, активисты перекрыли перекресток улиц Туманяна-Абовяна, после чего двинулись к Северному проспекту, пытаясь перекрыть площадь Республики. В настоящее время они заблокировали перекресток Маштоца и Амиряна.

По ходу действие происходят стыки между участниками акции и водителями, но до серьезных столкновений не дошло.

По словам, лидера партии «Гражданский договор» Никола Пашиняна, они не контролируют этот процесс, люди действуют произвольно.

Ранее Пашинян представил план действий на 17 апреля, который подразумевает перекрытие всех улиц к зданию парламента, чтобы помешать специальному заседанию, в ходе которого должен быть избран премьер-министр страны.

***23:03

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Митингующие против назначения премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна вернулись на площадь Франции с проспекта маршала Баграмяна, где расположено здание парламента. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, они намерены ночевать на площади, заявил в понедельник руководитель акции Никол Пашинян.

Участники акции протеста, возглавляемой Пашиняном, в понедельник пытались прорваться к зданию парламента, где во вторник ожидается обсуждение кандидатуры Саргсяна. Полицейские оттеснили митингующих, в результате пострадали десятки человек. Митингующие также собирались перенести свой лагерь от площади Франции ближе к парламенту — на проспект маршала Баграмяна, и намеревались остаться там на ночь. Однако скоро они начали возвращаться на площадь.

"Кто хочет ночью остаться с нами, мы им благодарны. Завтра у нас важные дела — забастовка и блокада здания парламента", — заявил Пашинян на митинге на площади Франции.

Ранее он заявлял, что протестующие должны перекрыть все улицы, ведущие в парламент, чтобы не допустить избрания Саргсяна на пост премьера.