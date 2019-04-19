Митинг в поддержку Порошенко начался в центре Киева

На площади Независимости центре Киева начался митинг в поддержку кандидата на пост президента, действующего главы государства Петра Порошенко.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", там собралось около 1,5 тыс. человек, по улице Крещатик частично перекрыто движение транспорта.

Организаторы акции установили сцену с предвыборным слоганом Порошенко - "Мы идем своим путем. Петр Порошенко".

Многие участники акции пришли с государственными флагами.

Сегодня в 19:00 (20:00 по бакинскому времени) на НСК "Олимпийский" в Киеве начнутся дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На стадионе уже установлены две сцены, одна напротив другой. Предполагается, что каждый кандидат будет выступать на своей сцене. Регламентом теледебатов между кандидатами в президенты на Общественном предусмотрено пять вопросов.