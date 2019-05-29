Митинг в Ереване: протестующие требуют встречи с председателем парламента Армении

Сотрудники букмекерских контор перекрыли проспект в центре Еревана. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, cобравшись у здания парламента Армении, протестующие требуют встречи с председателем Национального Собрания Араратом Мирзояном.

Ранее постоянная парламентская комиссия по экономическим вопросам одобрила законопроект об ужесточении условий организации лотерей и азартных игр, эксплуатации игровых автоматов и тотализаторов.

Участники акции протеста заявляют, что законопроект направлен против конкретных компаний и приведет к тому, что тысячи людей лишатся работы.

По их утверждению, автор проекта – вице-спикер Ален Симонян – продвигает интересы конкретной букмекерской компании, которая монополизирует сферу.

Митингующие требуют разрешить использование игровых автоматов в течение полутора лет, пока представители сферы не трансформируют свой бизнес и не перейдут в интернет-пространство.