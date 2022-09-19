Миссия ОДКБ выработала предложения по деэскалации на границе Армении и Азербайджана

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Передовая группа миссии ОДКБ выработала предложения по деэскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Объединенного штаба ОДКБ.

"Сегодня в Министерстве обороны Республики Армения состоялась встреча по итогам работы передовой группы миссии ОДКБ в Армении. Генерал-полковник Анатолий Сидоров, возглавляющий передовую группу, проинформировал министра обороны Республики Армения… о результатах анализа обстановки в отдельных районах на границе Армении и Азербайджана, об основных выводах и предложениях по соответствующим мерам, - указали в пресс-службе. - Состоялся откровенный, конструктивный обмен мнениями. Выработанные предложения направлены на деэскалацию возникшей напряженности".

Отметим, что после встречи в Минобороны передовая группа миссии ОДКБ убыла в Москву.