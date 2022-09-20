Миссия ОДКБ во главе с генсеком прибыла в Армению

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во главе миссии организации прибыл в Армению для изучения ситуации на азербайджанo-армянской границе и подготовки предложений по деэскалации.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась во главе миссии организации прибыл в Армению для изучения ситуации на азербайджанo-армянской границе и подготовки предложений по деэскалации.

Как передает Report , об этом сообщили в секретариате ОДКБ.

"20 сентября в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Армения прибыла миссия под руководством генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася. В состав миссии входят представители государств — членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов организации", — говорится в сообщении.

Перед миссией стоят задачи "по оценке сложившейся обстановки, подготовки обстоятельного доклада главам государств — членов ОДКБ о ситуации в регионе и выработки предложений по деэскалации" возникшей напряженности в отдельных районах на границе с Азербайджаном.

В секретариате указали, что в ходе работы миссии организации запланированы мероприятия по изучению и мониторингу текущей обстановки в приграничных районах, а также проведение встреч с высшим политическим и военным руководством Армении.