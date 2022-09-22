Миссия ОДКБ в Армении во главе с генсеком посетила границу с Азербайджаном

Миссия ОДКБ в Армении во главе с генсеком организации Станиславом Засем в четверг посетила район на границе с Азербайджаном.

Миссия ОДКБ в Армении во главе с генсеком организации Станиславом Засем в четверг посетила район на границе с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"22 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Армении посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджанской Республикой, - отметил он.

«Зась встретился с командирами подразделений Вооруженных сил Республики Армения, развернутых на линии соприкосновения, представителями местных властей», - говорится в сообщении.