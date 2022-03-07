Миссия ОБСЕ покидает Украину

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершает свою деятельность в Украине.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в СММ.
"Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа - глава миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину", - говорится в отчете.
Ранее все международные члены миссии уже выехали.
"Продолжается перемещение местных членов миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов миссии", - сказано в документе.