Миссия ОБСЕ покидает Украину

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершает свою деятельность в Украине.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершает свою деятельность в Украине.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в СММ.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа - глава миссии и высшее руководство - теперь покинет Украину", - говорится в отчете.

Ранее все международные члены миссии уже выехали.

"Продолжается перемещение местных членов миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов миссии", - сказано в документе.