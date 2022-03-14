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Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги мониторинга президентской кампании в Туркменистане

Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги мониторинга президентской кампании в Туркменистане Миссия наблюдателей от СНГ провела в Ашхабаде брифинг по итогам мониторинга выборов президента Туркменистана. С заявлением для журналистов туркменских и зарубежных СМИ выступил глава Миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель председателя Исполни
В регионе
14 марта 2022 г. 07:28
Миссия наблюдателей от СНГ подвела итоги мониторинга президентской кампании в Туркменистане

Миссия наблюдателей от СНГ провела в Ашхабаде брифинг по итогам мониторинга выборов президента Туркменистана.

Как передает Report,с заявлением для журналистов туркменских и зарубежных СМИ выступил глава Миссии наблюдателей от СНГ, первый заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Леонид Анфимов.

В мероприятии также приняли участие члены Совета координаторов: Бахшеиш Аскеров – член ЦИК Азербайджана, Нурлан Койчукеев – зампредседателя ЦИК Кыргызстана, Антон Лопатин – член ЦИК РФ, Зайниддин Низамходжаев – председатель ЦИК Узбекистана, Владимир Полетаев – первый зампредседателя Комитета Совфеда Федерального Собрания Российской Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Асылбек Смагулов – член ЦИК Казахстана, Казбек Тайсаев – первый зампредседателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Бахтиер Худоерзода – председатель ЦИК Таджикистана.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов отметил, что выборы президента Туркменистана проведены в соответствии с действующим в стране избирательным законодательством, прошли на высоком организационном уровне, были свободными, открытыми и конкурентными, соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов.

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