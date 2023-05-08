Миссия ЕС в Израиле отменила прием на 9 мая из-за участия ультраправой партии

Миссия ЕС в Израиле отменила запланированный на 9 мая прием по случаю Дня Европы, в связи с тем, что в нем намеревался принять участие министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир, "взгляды которого

Миссия ЕС в Израиле отменила запланированный на 9 мая прием по случаю Дня Европы, в связи с тем, что в нем намеревался принять участие министр национальной безопасности Израиля, лидер ультраправой партии "Еврейская сила" Итамар Бен-Гвир, "взгляды которого расходятся с ценностями ЕС".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник миссия ЕС в Иерусалиме в Twitter.

"К сожалению, в этом году мы приняли решение отменить дипломатический прием, поскольку мы не предлагаем платформу для тех, чьи ценности находятся в противоречии с тем, за что стоит ЕС", - говорится в Twitter.

В свою очередь официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано пояснил, что миссия "готовила традиционный дипломатический прием и пригласила на него представителей израильского правительства, на что министр Бен-Гвир ответил, подтвердив свое намерение участвовать в заявлении для прессы". "Наши ценности диаметрально противоположны позициям Бен-Гвира, поэтому мы провели внутренние консультации о дальнейших действиях", - заявил он незадолго до публикации сообщения об отмене приема.

9 мая в ЕС отмечают не победу над нацистской Германией, а День Европы - годовщину декларации тогдашнего главы МИД Франции Робера Шумана от 9 мая 1950 года о создании Европейского объединения угля и стали. Оно положило начало процессу европейской интеграции.