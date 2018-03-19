Миссия БДИПЧ ОБСЕ огласила результаты наблюдения за президентскими выборами в России

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ огласила результаты наблюдения за президентскими выборами в России.

Как сообщает Report, в заявлении опубликованном пресс-службой ОБСЕ, отмечается, что выборы президента России, состоявшиеся 18 марта, были хорошо организованы с административной точки зрения, однако характеризовались "ограничениями фундаментальных свобод, отсутствием настоящей конкурентноспособности".

Отмечается, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России действовала эффективно и открыто, наблюдалась достаточная активность избирателей.

При этом наблюдатели заявили, что, хотя кандидаты могли свободно проводить кампанию, "обширное освещение в большинстве СМИ деятельности нынешнего президента привело к неравномерному игровому полю".

"Выбор без реальной конкуренции, как мы видели здесь, не является реальным выбором. Профессиональное и эффективное управление Центральными избирательными комиссиями технических аспектов выборов заслуживает признания", - заявил руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Майкл Георг Линк.