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Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.
В регионе
24 января 2023 г. 01:08
Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.

Как передает Report, об этом сообщила украинская компания "Энергоатом".

"На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Энергоатома".

По данным компании, представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю: "Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС".

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