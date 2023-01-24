Миссии МАГАТЭ начали работу на всех АЭС Украины

Постоянные миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приступили к работе на всех атомных электростанциях Украины.
Как передает Report, об этом сообщила украинская компания "Энергоатом".
"На всех украинских атомных станциях теперь работают постоянные миссии МАГАТЭ", - говорится в сообщении в
По данным компании, представители МАГАТЭ прибыли на все украинские АЭС за прошедшую неделю: "Сейчас специалисты начали работу на ХАЭС (Хмельницкой АЭС), и теперь постоянные миссии будут работать на Ровенской, Чернобыльской, Южноукраинской и Хмельницкой АЭС".