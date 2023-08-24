Мишустин встретился c Пашиняном

Премьер-министр РФ предложил ускорить работу по всем направлениям сотрудничества с Арменией

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил ускорить работу по всем направлениям сотрудничества с Арменией.

Как передает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом он сказал на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном перед внеочередным заседанием Евразийского межправительственного совета.

По его словам, в ходе заседания ЕАЭС планируется обсудить насущные проблемы стратегии Союза на будущее десятилетие. Он передал наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина.

"Мы дорожим дружбой, партнерскими, союзническими отношениями с Арменией. Несмотря на сложную внешнеэкономическую конъюнктуру, торгово-экономические отношения с Арменией крепнут, товарооборот растет. И в этом есть эффект от участия Армении в ЕАЭС. Мы фиксируем повышение эффективности взаимодействия со всеми странами-участницами", - сказал Мишустин.