Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Алтай.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Беседа состоялась на полях Международной экологической конференции, которая продлится до 26 июля.
На встрече премьеров РФ и Армении присутствуют члены делегаций обеих стран.
Между тем, по данным армянских СМИ, премьеры двух стран обсудили актуальные вопросы в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.
Они также отметили важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных областях.