Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Алтай.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Алтай.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Беседа состоялась на полях Международной экологической конференции, которая продлится до 26 июля.

На встрече премьеров РФ и Армении присутствуют члены делегаций обеих стран.

Между тем, по данным армянских СМИ, премьеры двух стран обсудили актуальные вопросы в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Они также отметили важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных областях.

