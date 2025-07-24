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Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Алтай.
В регионе
24 июля 2025 г. 13:44
Мишустин встретился с Пашиняном на Алтае

Глава правительства РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который находится с двухдневным рабочим визитом в Республике Алтай.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Беседа состоялась на полях Международной экологической конференции, которая продлится до 26 июля.

На встрече премьеров РФ и Армении присутствуют члены делегаций обеих стран.

Между тем, по данным армянских СМИ, премьеры двух стран обсудили актуальные вопросы в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной сферах.

Они также отметили важность создания благоприятных условий для реализации совместных проектов в различных областях.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Baş naziri Paşinyanla görüşüb

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