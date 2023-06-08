Мишустин уверен, что транспортный коридор Север - Юг станет конкурентом Суэцкого канала

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в перспективе транспортный коридор Север - Юг будет конкурентом Суэцкого канала.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин убежден, что в перспективе транспортный коридор Север - Юг будет конкурентом Суэцкого канала.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава российского кабмина на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

"В качестве одного из перспективных направлений мы рассматриваем совместно транспорт и логистику. Мы можем и должны использовать выгодное географическое положение России и Азербайджана, активнее развивать транзитный потенциал. Речь идет об увеличении пропускной способности пограничных переходов, развитии железнодорожной, автомобильной, морской инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора Север - Юг, который в будущем, уверен, станет конкурентом Суэцкого канала", - заявил Мишустин.

Он добавил, что, по расчетам специалистов, это позволит сократить сроки доставки грузов от Балтийского моря до портов в Персидском заливе до 10 дней.