Мишустин совершит визит в Китай 23-24 мая

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 23-24 мая посетит Китай с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства РФ.

"В Пекине запланирована встреча Михаила Мишустина с председателем КНР Си Цзиньпином и переговоры с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном", - говорится в сообщении.

В кабмине отметили, что будут рассмотрены актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере, особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и других областях. "По итогам переговоров планируется подписание ряда двусторонних соглашений", - указано в сообщении.

Также Мишустин посетит Шанхай, где выступит на Российско-Китайском бизнес-форуме. В этом мероприятии примут участие руководители ведущих компаний РФ и КНР, добавили в правительстве.

Нынешний визит в Китай станет первым для Мишустина в должности премьер-министра.