Мишустин: РФ и Вьетнам к 2030 году планируют выйти на товарооборот в $15 млрд

Россия и Вьетнам рассчитывают выйти на товарооборот в $15 млрд к 2030 году, реализуя план по комплексному сотрудничеству.

Россия и Вьетнам рассчитывают выйти на товарооборот в $15 млрд к 2030 году, реализуя план по комплексному сотрудничеству.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с генсек ЦК компартии Вьетнама То Ламом.

"Мы сегодня с моим коллегой обсудили весь перечень наших двусторонних вопросов, подписали соответствующий план мероприятий по нашим отношениям до 2030 года, подтвердили 13 дорожных карт и собираемся достигнуть расширения нашего товарооборота до $15 млрд к 2030 году", - сказал он.

Глава правительства РФ накануне прибыл во Вьетнам с официальным визитом и уже провел переговоры с участием делегаций двух стран с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем.

Мишустин поблагодарил генсека ЦК компартии Вьетнама за теплый прием и внимание к российской делегации и передал теплые и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.