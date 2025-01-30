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Мишустин отметил важность развития коридора Север-Юг

Мишустин отметил важность развития коридора Север-Юг Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым отметил важность развития коридора Север-Юг, отметив, что успешная реализация транспортных проектов может превратить Казахстан в "перекресток Евразии".
В регионе
30 января 2025 г. 12:02
Мишустин отметил важность развития коридора Север-Юг

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе переговоров с коллегой из Казахстана Олжасом Бектеновым отметил важность развития коридора Север-Юг, отметив, что успешная реализация транспортных проектов может превратить Казахстан в "перекресток Евразии".

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Через территорию Казахстана и России проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Мы уделяем большое внимание развитию международного коридора Север - Юг. Убеждены, что в будущем он станет глобальной транспортной артерией в интересах государств всего Евразийского региона", - сказал он.

Он отметил, что Казахстан превратится в перекресток Евразии.

Как сообщают казахстанские СМИ, Мишустин в ходе переговоров с Бектеновым отметил, что товарооборот двумя странами в 2024 году превысил 2,6 трлн рублей (12,3 трлн тенге или $23 млрд).

"В Казахстане успешно реализовываются стратегические проекты в области промышленности, энергетики, транспортно-логистической инфраструктуры", - сказал он.

В свою очередь премьер Казахстана отметил, что в целях достижения договоренностей глав двух государств по доведению товарооборота до $30 млрд важным является расширение номенклатуры поставляемых товаров.

По итогам переговоров стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и продолжать совместную работу по всем направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Mixail Mişustin: "Şimal-Cənub dəhlizi qlobal nəqliyyat arteriyasına çevriləcək"

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