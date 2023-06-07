Мишустин: Мы ведем системную работу по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

"В соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".

"В соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".

Как сообщает российское бюро Report, об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС.

"Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - добавил Мишустин.