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Мишустин: Мы ведем системную работу по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

Мишустин: Мы ведем системную работу по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе "В соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".
В регионе
7 июня 2023 г. 17:05
Мишустин: Мы ведем системную работу по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

"В соответствии с договоренностями лидеров России, Азербайджана и Армении мы ведем системную работу по разблокированию экономических и транспортных связей на Южном Кавказе".

Как сообщает российское бюро Report, об этом председатель правительства России Михаил Мишустин заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях заседания Евразийского межправительственного совета, в котором принимают участие главы правительств стран ЕАЭС.

"Создание новых инфраструктурных маршрутов вообще отвечает интересам всех государств региона", - добавил Мишустин.

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Версия на азербайджанском языке Mişustin: “Cənubi Qafqazda nəqliyyat əlaqələrinin açılması üçün sistemli iş aparırıq”
Версия на английском языке Mishustin says 'systematic work' underway to unblock transport links in South Caucasus

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