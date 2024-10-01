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Мишустин и Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами

Мишустин и Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами Главы правительств России и Кыргызстана Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами.
В регионе
1 октября 2024 г. 12:53
Мишустин и Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами

Главы правительств России и Кыргызстана Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, переговоры состоялись на полях Евразийского экономического форума и Евразийского межправсовета в Ереване.

Было отмечено, что взаимный товарооборот с начала этого года вырос на 13%, и правительства двух стран активно работают над долгосрочными стратегическими задачами в экономике для расширения сотрудничества.

Мишустин отметил, что Россия предлагает ускорить запуск совместных проектов в области транспорта, логистики, промышленной и сельскохозяйственной кооперации, цифровой экономики.

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