Мишустин и Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами

Главы правительств России и Кыргызстана Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами.

Главы правительств России и Кыргызстана Михаил Мишустин и Акылбек Жапаров обсудили вопрос расширения сотрудничества между двумя странами.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, переговоры состоялись на полях Евразийского экономического форума и Евразийского межправсовета в Ереване.

Было отмечено, что взаимный товарооборот с начала этого года вырос на 13%, и правительства двух стран активно работают над долгосрочными стратегическими задачами в экономике для расширения сотрудничества.

Мишустин отметил, что Россия предлагает ускорить запуск совместных проектов в области транспорта, логистики, промышленной и сельскохозяйственной кооперации, цифровой экономики.