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Мирзоян заявил о наличии каналов прямой связи между Ереваном и Баку

Мирзоян заявил о наличии каналов прямой связи между Ереваном и Баку В начале января официальный Ереван передал седьмой пакет предложений Баку.
В регионе
23 января 2024 г. 16:30
Мирзоян заявил о наличии каналов прямой связи между Ереваном и Баку

Непосредственная прямая связь существует не только между администрациями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, контакты имеются и между другими ведомствами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Так, обмен предложениями по мирному соглашению идет по линии МИД. В начале января Ереван передал [азербайджанской стороне] седьмой пакет предложений", - сказал он.

Также, по словам Мирзояна, для Еревана принципиально содержание переговоров, а не наличие посредников.

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Версия на английском языке Mirzoyan talks about direct communication channels between Yerevan and Baku

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