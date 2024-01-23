Мирзоян заявил о наличии каналов прямой связи между Ереваном и Баку

В начале января официальный Ереван передал седьмой пакет предложений Баку.

Непосредственная прямая связь существует не только между администрациями президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, контакты имеются и между другими ведомствами.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Так, обмен предложениями по мирному соглашению идет по линии МИД. В начале января Ереван передал [азербайджанской стороне] седьмой пакет предложений", - сказал он.

Также, по словам Мирзояна, для Еревана принципиально содержание переговоров, а не наличие посредников.