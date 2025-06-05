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Мирзоян в парламенте Армении раскритиковал противников подписания мирного договора с Баку

Мирзоян в парламенте Армении раскритиковал противников подписания мирного договора с Баку Армения рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
В регионе
5 июня 2025 г. 15:22
Мирзоян в парламенте Армении раскритиковал противников подписания мирного договора с Баку

Армения рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании парламента.

Он также подверг резкой критике представителей оппозиции в парламенте, выступающих против инициативы по заключению мира с Баку.

"Хорошо, откажемся от мирного договора, не согласимся на те или иные пункты, да и вообще объявим Азербайджан, всех соседей, весь исламский мир, вплоть до Океании, - врагами. И что? Мы до сих пор не слышали от вас вразумительных предложений, кроме застольных речей о патриотизме", - сказал он.

Мирзоян вновь выразил надежду на то, что Баку и Ереван подпишут мирный договор.

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Версия на английском языке Armenian Foreign Minister Mirzoyan criticizes opponents of peace treaty with Baku
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Azərbaycanla sülh sazişinin imzalanmasına qarşı çıxanları sərt tənqid edib

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