Мирзоян в парламенте Армении раскритиковал противников подписания мирного договора с Баку

Армения рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Армения рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании парламента.

Он также подверг резкой критике представителей оппозиции в парламенте, выступающих против инициативы по заключению мира с Баку.

"Хорошо, откажемся от мирного договора, не согласимся на те или иные пункты, да и вообще объявим Азербайджан, всех соседей, весь исламский мир, вплоть до Океании, - врагами. И что? Мы до сих пор не слышали от вас вразумительных предложений, кроме застольных речей о патриотизме", - сказал он.

Мирзоян вновь выразил надежду на то, что Баку и Ереван подпишут мирный договор.