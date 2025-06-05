Мирзоян в парламенте Армении раскритиковал противников подписания мирного договора с Баку

Армения рассчитывает на скорое подписание мирного соглашения с Азербайджаном.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на заседании парламента.
Он также подверг резкой критике представителей оппозиции в парламенте, выступающих против инициативы по заключению мира с Баку.
"Хорошо, откажемся от мирного договора, не согласимся на те или иные пункты, да и вообще объявим Азербайджан, всех соседей, весь исламский мир, вплоть до Океании, - врагами. И что? Мы до сих пор не слышали от вас вразумительных предложений, кроме застольных речей о патриотизме", - сказал он.
Мирзоян вновь выразил надежду на то, что Баку и Ереван подпишут мирный договор.