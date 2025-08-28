Мирзоян: В парафированном соглашении между Арменией и Азербайджаном все положения взаимовыгодны
В регионе
- 28 августа, 2025
- 00:58
В парафированном мирном соглашении между Ереваном и Баку нет ни одного не взаимовыгодного положения.
Как передает Report, об этом глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил в интервью Общественному телевидению Армении.
"В парафированном мирном соглашении нет ни одного положения, которое было бы выгодно для одной стороны и не выгодно для другой. В этом тексте все от корки до корки взаимовыгодно, и было бы странно его нарушение со стороны кого-либо", - сказал Мирзоян.
