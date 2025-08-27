Мирзоян: Турция готова открыть границы после подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией
В регионе
- 27 августа, 2025
- 23:57
Турция заявила о готовности открыть границы, но только после подписания армяно-азербайджанского мирного договора.
Как передает Report, об этом в интервью общественному телевидению Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Теперь мирное соглашение парафировано, и моя логика подсказывает, что за соглашением последует разблокирование армяно-турецких инфраструктур. Турция также заинтересована в скорейшем разблокировании инфраструктур. В настоящее время у нас довольно динамичный диалог с Турцией", - сказал министр Мирзоян.
