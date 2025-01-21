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Мирзоян: Россия является союзником для Армении

Мирзоян: Россия является союзником для Армении Ереван и Москва являются союзниками, между странами существуют серьезные двусторонние договоры.
В регионе
21 января 2025 г. 15:07
Мирзоян: Россия является союзником для Армении

Армения и Россия являются союзниками, между странами существуют серьезные двусторонние договоры.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается членства в ОДКБ (...) У нас с Россией весьма серьезные, сильнейшие двусторонние договоры. Мы являемся союзниками", - сказал Мирзоян.

Говоря о договоре между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве и его влиянии на безопасность армяно-иранской границы, Мирзоян заявил: "Граница между Арменией и Ираном всегда была очень спокойной, свободной. Там никогда никаких проблем не было. Она была и останется спокойной".

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Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzоyan: Rusiya Ermənistan üçün müttəfiqdir

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