Мирзоян: Россия является союзником для Армении

Ереван и Москва являются союзниками, между странами существуют серьезные двусторонние договоры.

Армения и Россия являются союзниками, между странами существуют серьезные двусторонние договоры.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается членства в ОДКБ (...) У нас с Россией весьма серьезные, сильнейшие двусторонние договоры. Мы являемся союзниками", - сказал Мирзоян.

Говоря о договоре между Россией и Ираном о стратегическом партнерстве и его влиянии на безопасность армяно-иранской границы, Мирзоян заявил: "Граница между Арменией и Ираном всегда была очень спокойной, свободной. Там никогда никаких проблем не было. Она была и останется спокойной".