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Мирзоян провел короткие встречи с Фиданом и Блинкеном на Мальте

Мирзоян провел короткие встречи с Фиданом и Блинкеном на Мальте Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Валлетте (Мальте) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.
В регионе
5 декабря 2024 г. 17:57
Мирзоян провел короткие встречи с Фиданом и Блинкеном на Мальте

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Валлетте (Мальте) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что короткие встречи прошли в рамках 31-й встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Ведомство не уточнило темы обсуждений Мирзояна с Фиданом и Блинкеном. Армянский министр встретился также с главами МИД Германии, Австрии, Люксембурга, Украины, Нидерландов и Андорры, говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Mirzоyan Maltada Fidan və Blinken ilə qısa görüşlər keçirib

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