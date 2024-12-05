Мирзоян провел короткие встречи с Фиданом и Блинкеном на Мальте

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Валлетте (Мальте) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился в Валлетте (Мальте) с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

Сообщается, что короткие встречи прошли в рамках 31-й встречи Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Ведомство не уточнило темы обсуждений Мирзояна с Фиданом и Блинкеном. Армянский министр встретился также с главами МИД Германии, Австрии, Люксембурга, Украины, Нидерландов и Андорры, говорится в сообщении.