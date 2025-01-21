Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы, заявив что в этом событии нет места "политическому скандалу".

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы, заявив что в этом событии нет места "политическому скандалу".

Как передает Report, об этом Мирзоян сказал на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается российских пограничников, я хочу напомнить, что с самого первого дня независимости Армении по нашей просьбе российские пограничники были вовлечены в дело обеспечения безопасности на границе между Арменией и Ираном временно. По истечении времени мы поблагодарили, конечно, российскую сторону за столь долгую службу на нашей границе. И уже, как вы проинформировали, что вот эта часть границы впредь может охраняться нашими собственными силами. Тут тоже, я думаю, нет ничего такого для... источника... для какого-то большого политического скандала", - отметил он.

Отметим, что с 1 января 2025 года пограничники РФ перестали нести службу на КПП на границе Армении и Ирана.