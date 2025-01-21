О нас

Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы

Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы, заявив что в этом событии нет места "политическому скандалу".
В регионе
21 января 2025 г. 15:47
Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян прокомментировал уход российских пограничников с армяно-иранской границы, заявив что в этом событии нет места "политическому скандалу".

Как передает Report, об этом Мирзоян сказал на пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, отвечая на вопрос News.ru.

"Что касается российских пограничников, я хочу напомнить, что с самого первого дня независимости Армении по нашей просьбе российские пограничники были вовлечены в дело обеспечения безопасности на границе между Арменией и Ираном временно. По истечении времени мы поблагодарили, конечно, российскую сторону за столь долгую службу на нашей границе. И уже, как вы проинформировали, что вот эта часть границы впредь может охраняться нашими собственными силами. Тут тоже, я думаю, нет ничего такого для... источника... для какого-то большого политического скандала", - отметил он.

Отметим, что с 1 января 2025 года пограничники РФ перестали нести службу на КПП на границе Армении и Ирана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan İran-Ermənistan sərhədindən Rusiya sərhədçilərinin çıxarılmasına münasibət bildirib
Версия на английском языке Mirzoyan comments on withdrawal of Russian border guards from Armenia-Iran border

Самое важное

Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
Президент Азербайджана поздравил Дональда Трампа
21 января 2025 г. 13:15
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
Президент Азербайджана встретился в Давосе с гендиректором компании OliverWyman Group
20 января 2025 г. 21:59
Президент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
ФотоПрезидент Ильхам Алиев дал интервью китайскому телеканалу CGTN в Давосе
20 января 2025 г. 20:33
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
В Азербайджане выявлен случай заражения вирусом оспы обезьян
18 января 2025 г. 10:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi