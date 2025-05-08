Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров

Практически одновременно с процессом распада СССР, с подписанием Алматинской декларации, Армения признала территориальную целостность Азербайджана

Основополагающий принцип взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга был четко выражен на всех этапах переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Этот же принцип отражен и в согласованном тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Практически одновременно с процессом распада СССР, с подписанием Алматинской декларации, Армения признала территориальную целостность Азербайджана в тех границах, которые существовали на этот момент. Более того, этот основополагающий принцип взаимного признания территориальной целостности друг друга был четко выражен на всех этапах переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта с самого начала и отражен во всех значимых документах, включая Мадридские принципы", - сказал он.