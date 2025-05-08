О нас

Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров

Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров Практически одновременно с процессом распада СССР, с подписанием Алматинской декларации, Армения признала территориальную целостность Азербайджана
В регионе
8 мая 2025 г. 13:29
Мирзоян: Признание территории друг друга Арменией и Азербайджаном всегда было частью переговоров
Арарат Мирзоян

Основополагающий принцип взаимного признания Арменией и Азербайджаном территориальной целостности друг друга был четко выражен на всех этапах переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта. Этот же принцип отражен и в согласованном тексте мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом в ходе правительственного часа в Национальном собрании сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

"Практически одновременно с процессом распада СССР, с подписанием Алматинской декларации, Армения признала территориальную целостность Азербайджана в тех границах, которые существовали на этот момент. Более того, этот основополагающий принцип взаимного признания территориальной целостности друг друга был четко выражен на всех этапах переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта с самого начала и отражен во всех значимых документах, включая Мадридские принципы", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı tanınması prinsipi danışıqların bütün mərhələlərində ifadə olunub

Самое читаемое

В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
В продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
ВидеоВ продажу поступили билеты на чемпионат мира по мини-футболу в Баку
1 мая 2025 г. 16:12
Автор хита из фильма Бестолковые Джилл Собьюл погибла при пожаре
Автор хита из фильма "Бестолковые" Джилл Собьюл погибла при пожаре
2 мая 2025 г. 09:52
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
Агентство аграрного кредитования обнародовало данные по финансированию за последние 3 года
2 мая 2025 г. 14:50
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
Госдеп одобрил контракт на обучение эксплуатации F-16 в Украине
3 мая 2025 г. 02:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi