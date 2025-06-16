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Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном

Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим финским коллегой - действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.
В регионе
16 июня 2025 г. 19:57
Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим финским коллегой - действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам.

Мирзоян представил последние обсуждения в процессе урегулирования между Арменией и Азербайджаном, в том числе об усилиях, направленных на подписание мирного договора.

Также были затронуты повестка двустороннего партнерства между Арменией и Финляндией и запланированные контакты.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan ATƏT sədrinə Ermənistan-Azərbaycan sülh müqaviləsinə yönəlmiş səylər barədə danışıb

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