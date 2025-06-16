Мирзоян сообщил председателю ОБСЕ об усилиях по подписанию мирного договора Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор со своим финским коллегой - действующим председателем ОБСЕ Элиной Валтонен.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, стороны обменялись мнениями по региональным вопросам.
Мирзоян представил последние обсуждения в процессе урегулирования между Арменией и Азербайджаном, в том числе об усилиях, направленных на подписание мирного договора.
Также были затронуты повестка двустороннего партнерства между Арменией и Финляндией и запланированные контакты.