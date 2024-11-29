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Мирзоян обсудил с президентом Финляндии процесс нормализации между Баку и Ереваном

Мирзоян обсудил с президентом Финляндии процесс нормализации между Баку и Ереваном Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и президент Финляндии Александр Стубб обсудили в Хельсинки процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.
В регионе
29 ноября 2024 г. 10:39
Мирзоян обсудил с президентом Финляндии процесс нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и президент Финляндии Александр Стубб обсудили в Хельсинки процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

"Мирзоян подчеркнул, что установление устойчивого мира на Южном Кавказе и обеспечение более безопасной среды для граждан Армении является одним из основных приоритетов внешней политики страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что армянский министр заявил о наличии политической воли для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.

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Версия на английском языке Mirzoyan mulls Baku-Yerevan normalization with president of Finland
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Finlandiya Prezidenti ilə Bakı və İrəvan arasında normallaşma prosesini müzakirə edib

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