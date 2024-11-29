Мирзоян обсудил с президентом Финляндии процесс нормализации между Баку и Ереваном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и президент Финляндии Александр Стубб обсудили в Хельсинки процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и президент Финляндии Александр Стубб обсудили в Хельсинки процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армянского внешнеполитического ведомства.

"Мирзоян подчеркнул, что установление устойчивого мира на Южном Кавказе и обеспечение более безопасной среды для граждан Армении является одним из основных приоритетов внешней политики страны", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что армянский министр заявил о наличии политической воли для подписания мирного договора между Баку и Ереваном.