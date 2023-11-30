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Мирзоян обсудил с Кэмероном Южный Кавказ и армяно-британский стратегический диалог

Мирзоян обсудил с Кэмероном Южный Кавказ и армяно-британский стратегический диалог Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил в коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном стартовавший недавно армяно-британский стратегический диалог.
В регионе
30 ноября 2023 г. 09:50
Мирзоян обсудил с Кэмероном Южный Кавказ и армяно-британский стратегический диалог

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян обсудил с коллегой из Великобритании Дэвидом Кэмероном стартовавший недавно армяно-британский стратегический диалог.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сам Мирзоян сообщил в соцсети "Х".

Встреча состоялась в кулуарах 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

"Обменялись с главой МИД Великобритании Дэвидом Кэмероном мнениями о наших двусторонних отношениях; обсудили недавно начатый стратегический диалог. Затронуты региональные темы, ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.

Отметим, что на днях подписана программа армянско-британского сотрудничества в сфере обороны на 2023-2024 годы.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan Blinken və Kameronla görüşüb

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