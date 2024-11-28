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Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном

Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном В рамках рабочего визита в Хельсинки министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.
В регионе
28 ноября 2024 г. 19:42
Мирзоян обсудил с главой МИД Финляндии мирный процесс с Азербайджаном

В рамках рабочего визита в Хельсинки министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД республики.

По данным ведомства, в ходе встречи собеседники обсудили возможности развития сотрудничества в различных сферах параллельно с политическим диалогом.

Отмечается, что Мирзоян и Валтонен обменялись мнениями о региональных вопросах. Глава МИД Армении представил усилия по урегулированию отношений с соседями. В контексте установления прочной стабильности на Южном Кавказе Мирзоян подчеркнул важность заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также представил видение его страны по разблокированию региональных коммуникаций.

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Версия на английском языке Armenia and Finland discuss path to peace with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan finlandiyalı həmkarı ilə Azərbaycanla sülh prosesini müzakirə edib

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