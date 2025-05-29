Мирзоян обсудил с Джошуа Хаком ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.
Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.
Мирзоян подчеркнул, что на сегодняшний день существует реальная возможность установления прочного мира в регионе, и подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном станет важной исторической вехой на этом пути.
Собеседники также обменялись мнениями по поводу продолжающихся усилий по продвижению мирной повестки.
Кроме того, были рассмотрены пути расширения двустороннего сотрудничества между Арменией и США.