Мирзоян обсудил с Джошуа Хаком ситуацию на Южном Кавказе

Мирзоян обсудил с Джошуа Хакой ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Мирзоян подчеркнул, что на сегодняшний день существует реальная возможность установления прочного мира в регионе, и подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном станет важной исторической вехой на этом пути.

Собеседники также обменялись мнениями по поводу продолжающихся усилий по продвижению мирной повестки.

Кроме того, были рассмотрены пути расширения двустороннего сотрудничества между Арменией и США.