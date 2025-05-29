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Мирзоян обсудил с Джошуа Хаком ситуацию на Южном Кавказе

Мирзоян обсудил с Джошуа Хаком ситуацию на Южном Кавказе Мирзоян обсудил с Джошуа Хакой ситуацию на Южном Кавказе
В регионе
29 мая 2025 г. 17:46
Мирзоян обсудил с Джошуа Хаком ситуацию на Южном Кавказе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел встречу с заместителем помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джошуа Хаком.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В ходе встречи стороны обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа.

Мирзоян подчеркнул, что на сегодняшний день существует реальная возможность установления прочного мира в регионе, и подписание соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном станет важной исторической вехой на этом пути.

Собеседники также обменялись мнениями по поводу продолжающихся усилий по продвижению мирной повестки.

Кроме того, были рассмотрены пути расширения двустороннего сотрудничества между Арменией и США.

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Версия на английском языке US, Armenian officials discuss South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Mirzоyan ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini ilə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə edib

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