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Мирзоян обсудил с Боррелем партнерство Армения-ЕС

Мирзоян обсудил с Боррелем партнерство Армения-ЕС Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях форума в хорватском Дубровнике.
В регионе
8 июля 2023 г. 16:36
Мирзоян обсудил с Боррелем партнерство Армения-ЕС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях форума в хорватском Дубровнике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом Мирзоян написал в Twitter.

Он сообщил, что с главой европейской дипломатии прошло обсуждение по вопросам партнерства Армения-ЕС.

Ранее на форуме Мирзоян встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, с которой тоже обсудил вопросы сотрудничества.

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