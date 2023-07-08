Мирзоян обсудил с Боррелем партнерство Армения-ЕС

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях форума в хорватском Дубровнике.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян встретился с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Встреча прошла на полях форума в хорватском Дубровнике.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом Мирзоян написал в Twitter.

Он сообщил, что с главой европейской дипломатии прошло обсуждение по вопросам партнерства Армения-ЕС.

Ранее на форуме Мирзоян встретился с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, с которой тоже обсудил вопросы сотрудничества.