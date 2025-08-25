Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Арарат Мирзоян: Приоритетом Армении остается мирная повестка в регионе

Совещание послов Армении за рубежом продолжилось 25 августа в Капане обсуждениями с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.

Одной из ключевых тем обсуждений стали договоренности, достигнутые 8 августа в Вашингтоне.

Говоря о парафированном мирном соглашении между Баку и Ереваном, Мирзоян подчеркнул важность установления мира не только для самой Армении, но и для всего Южного Кавказа.

Помимо этого, министр представил стратегическое видение внешней политики страны в условиях новых реалий, подчеркнув открывшиеся возможности и предстоящую работу по их реализации.

Глава МИД отметил, что реализация мирной повестки является первоочередной задачей правительства Армении, включая и дипломатических органов.

Он также коснулся разблокировки региональной коммуникации, подчеркнув, что для страны это откроет широкие возможности.

Отметим, что ежегодно совещание послов Армении за рубежом началось 24 августа и завершится 27 августа.