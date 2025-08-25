О нас

Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей Арарат Мирзоян: Приоритетом Армении остается мирная повестка в регионе
В регионе
25 августа 2025 г. 12:50
Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Совещание послов Армении за рубежом продолжилось 25 августа в Капане обсуждениями с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.

Одной из ключевых тем обсуждений стали договоренности, достигнутые 8 августа в Вашингтоне.

Говоря о парафированном мирном соглашении между Баку и Ереваном, Мирзоян подчеркнул важность установления мира не только для самой Армении, но и для всего Южного Кавказа.

Помимо этого, министр представил стратегическое видение внешней политики страны в условиях новых реалий, подчеркнув открывшиеся возможности и предстоящую работу по их реализации.

Глава МИД отметил, что реализация мирной повестки является первоочередной задачей правительства Армении, включая и дипломатических органов.

Он также коснулся разблокировки региональной коммуникации, подчеркнув, что для страны это откроет широкие возможности.

Отметим, что ежегодно совещание послов Армении за рубежом началось 24 августа и завершится 27 августа.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Mirzoyan discusses implementation of Washington agreements with Armenian ambassadors
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: Sülh gündəliyinin həyata keçirilməsi Ermənistanın prioritet vəzifəsidir

Экслюзивные новости

Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi