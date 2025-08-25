Мирзоян обсудил с армянскими послами реализацию вашингтонских договоренностей

Совещание послов Армении за рубежом продолжилось 25 августа в Капане обсуждениями с министром иностранных дел Араратом Мирзояном.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Арменпресс.
Одной из ключевых тем обсуждений стали договоренности, достигнутые 8 августа в Вашингтоне.
Говоря о парафированном мирном соглашении между Баку и Ереваном, Мирзоян подчеркнул важность установления мира не только для самой Армении, но и для всего Южного Кавказа.
Помимо этого, министр представил стратегическое видение внешней политики страны в условиях новых реалий, подчеркнув открывшиеся возможности и предстоящую работу по их реализации.
Глава МИД отметил, что реализация мирной повестки является первоочередной задачей правительства Армении, включая и дипломатических органов.
Он также коснулся разблокировки региональной коммуникации, подчеркнув, что для страны это откроет широкие возможности.
Отметим, что ежегодно совещание послов Армении за рубежом началось 24 августа и завершится 27 августа.