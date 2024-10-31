Мирзоян: Международное признание т.н. "геноцида армян" - не первоочередная задача МИД Армении

Международное признание так называемого геноцида армян не входит в список первоочередных задач МИД Армении.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава ведомства Арарат Мирзоян заявил в ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год на финансово-бюджетной комиссии парламента.
"Это не наша первоочередная задача", - сказал он.
По его словам, в списке первоочередных задач - урегулирование отношений и подписание мирного договора с Баку, проведение делимитации и разблокирование коммуникаций.