Мирзоян: Международное признание т.н. "геноцида армян" - не первоочередная задача МИД Армении

Международное признание так нызваемого "геноцида армян" не входит в список первоочередных задач МИД Армении.

Международное признание так называемого геноцида армян не входит в список первоочередных задач МИД Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава ведомства Арарат Мирзоян заявил в ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год на финансово-бюджетной комиссии парламента.

"Это не наша первоочередная задача", - сказал он.

По его словам, в списке первоочередных задач - урегулирование отношений и подписание мирного договора с Баку, проведение делимитации и разблокирование коммуникаций.