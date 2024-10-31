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Мирзоян: Международное признание т.н. "геноцида армян" - не первоочередная задача МИД Армении

Мирзоян: Международное признание т.н. "геноцида армян" - не первоочередная задача МИД Армении Международное признание так нызваемого "геноцида армян" не входит в список первоочередных задач МИД Армении.
В регионе
31 октября 2024 г. 11:14
Мирзоян: Международное признание т.н. геноцида армян - не первоочередная задача МИД Армении

Международное признание так называемого геноцида армян не входит в список первоочередных задач МИД Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом глава ведомства Арарат Мирзоян заявил в ходе обсуждения проекта бюджета на 2025 год на финансово-бюджетной комиссии парламента.

"Это не наша первоочередная задача", - сказал он.

По его словам, в списке первоочередных задач - урегулирование отношений и подписание мирного договора с Баку, проведение делимитации и разблокирование коммуникаций.

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Версия на английском языке Armenia's Foreign Minister says international recognition of 'genocide' not a top priority
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