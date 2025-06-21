Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили нормализацию между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Армении.

В ходе разговора стороны также затронули ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

"В контексте гуманитарных вопросов была затронута возможность эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Армении", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.