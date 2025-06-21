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Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном
В регионе
21 июня 2025 г. 13:38
Мирзоян и Каллас обсудили нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава дипломатии ЕС Кая Каллас в ходе телефонного разговора обсудили нормализацию между Баку и Ереваном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Армении.

В ходе разговора стороны также затронули ситуацию в регионе на фоне эскалации между Израилем и Ираном.

"В контексте гуманитарных вопросов была затронута возможность эвакуации граждан третьих стран из Ирана через территорию Армении", - говорится в сообщении армянского внешнеполитического ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan və Kallas Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını müzakirə ediblər

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