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Мирзоян и Боррель обсудили начало диалога по либерализации визового режима

Мирзоян и Боррель обсудили начало диалога по либерализации визового режима Министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем Совета министров ЕС Жозепом Боррелем на полях форума в Дубровнике.
В регионе
29 июня 2024 г. 21:04
Мирзоян и Боррель обсудили начало диалога по либерализации визового режима

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем Совета министров ЕС Жозепом Боррелем на полях форума в Дубровнике.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Мирзоян и Боррель обсудили ситуацию в регионе и переговоры с Азербайджаном, начало диалога по либерализации визового режима с Евросоюзом, вопросы повестки партнерства Армении с ЕС, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Напомним, армянские власти заявляют, что готовы в течение месяца обобщить и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. А 26 июня стало известно, что Ереван получил от Баку очередной, 10-й пакет предложений по проекту договора.

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