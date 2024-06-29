Мирзоян и Боррель обсудили начало диалога по либерализации визового режима

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем Совета министров ЕС Жозепом Боррелем на полях форума в Дубровнике.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретился с вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем Совета министров ЕС Жозепом Боррелем на полях форума в Дубровнике.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе армянского внешнеполитического ведомства.

Согласно информации, Мирзоян и Боррель обсудили ситуацию в регионе и переговоры с Азербайджаном, начало диалога по либерализации визового режима с Евросоюзом, вопросы повестки партнерства Армении с ЕС, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Напомним, армянские власти заявляют, что готовы в течение месяца обобщить и подписать мирное соглашение с Азербайджаном. А 26 июня стало известно, что Ереван получил от Баку очередной, 10-й пакет предложений по проекту договора.