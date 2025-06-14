Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе

Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как передает Report, об этом армянский министр сообщил в соцсети Х.

"Мы обсудили последние события и обменялись мнениями о текущей ситуации. В соответствии с позицией, выраженной Арменией, я подчеркнул важность управления рисками в регионе и предотвращения эскалации", - отметил Мирзоян.

Он также заверил, что находится в тесном контакте с иранскими коллегами, в том числе по вопросам, связанным с МАГАТЭ.