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Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе

Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе
В регионе
14 июня 2025 г. 14:10
Мирзоян и Аракчи обсудили ситуацию в регионе

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонную беседу со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Как передает Report, об этом армянский министр сообщил в соцсети Х.

"Мы обсудили последние события и обменялись мнениями о текущей ситуации. В соответствии с позицией, выраженной Арменией, я подчеркнул важность управления рисками в регионе и предотвращения эскалации", - отметил Мирзоян.

Он также заверил, что находится в тесном контакте с иранскими коллегами, в том числе по вопросам, связанным с МАГАТЭ.

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Версия на английском языке Mirzoyan and Araghchi discuss regional situation
Версия на азербайджанском языке Mirzoyan və Əraqçi regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

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