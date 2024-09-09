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Мирзоян: Есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мир между Баку и Ереваном

Мирзоян: Есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мир между Баку и Ереваном Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение.
В регионе
9 сентября 2024 г. 13:48
Мирзоян: Есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мир между Баку и Ереваном

Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Великого Герцогства Люксембург, министром иностранных дел, сотрудничества и внешней торговли Ксавье Беттелем.

По его словам, Ереван и Баку полностью согласовали 13 из 16 статьей мирного договора. По трем остальным - частично. Армения представила Азербайджану десятый пакет предложений.

"Мы считаем, что существует реальная возможность подписать мирное соглашение в короткие сроки и открыть страницу долгосрочной стабильности на Южном Кавказе", - отметил он.

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Версия на английском языке Yerevan and Baku closer to signing peace agreement, Armenia's Mirzoyan says
Версия на азербайджанском языке Ararat Mirzoyan: Bakı ilə İrəvan arasında ən qısa vaxtda sülh sazişinin imzalanması üçün real şans var

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