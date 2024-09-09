Мирзоян: Есть реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мир между Баку и Ереваном

Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение.

Армения и Азербайджан имеют реальный шанс в кратчайшие сроки подписать мирное соглашение.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с заместителем премьер-министра Великого Герцогства Люксембург, министром иностранных дел, сотрудничества и внешней торговли Ксавье Беттелем.

По его словам, Ереван и Баку полностью согласовали 13 из 16 статьей мирного договора. По трем остальным - частично. Армения представила Азербайджану десятый пакет предложений.

"Мы считаем, что существует реальная возможность подписать мирное соглашение в короткие сроки и открыть страницу долгосрочной стабильности на Южном Кавказе", - отметил он.