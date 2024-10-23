Мирзоян: Ереван отклонил "3+3" как площадку для переговоров с Баку

Ереван не рассматривает "3+3" как площадку для переговоров с Баку, но продолжит участие в этом региональном формате.

Ереван не рассматривает "3+3" как площадку для переговоров с Баку, но продолжит участие в этом региональном формате.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил в парламенте глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

Ранее в Стамбуле, по итогам встречи региональной платформы, Россия, Иран и Турция предложили Еревану и Баку использовать платформу "3+3" для завершения работы над проектом мирного договора.

"Такого предложения и не существует на столе. И если даже оно будет, мы не считаем целесообразным положительно на него реагировать, так как у нас с Азербайджаном есть двусторонний формат переговоров – и по мирному договору, и по делимитации", - сказал он.

Другой вопрос, по его словам, что на различных встречах в многостороннем формате главы МИД используют повод для проведения двусторонних переговоров.

"Мы с главой МИД Азербайджана не стали исключением. У нас состоялся очередной раунд переговоров. Мы сконцентрировались на тексте мирного договора, попытались обеспечить положительное развитие и приблизить наискорейшее подписание", - сказал Мирзоян.

Напомним, что по итогам встречи на полях платформы "3+3" в Стамбуле главы МИД Армении договорились продолжить переговоры по "Договору о мире и установлении межгосударственных отношений".