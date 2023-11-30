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Мирзоян: Ереван направил Баку пакет предложений по нормализации отношений

Мирзоян: Ереван направил Баку пакет предложений по нормализации отношений Для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на прошлой неделе Ереван передал Баку пакет предложений проекта двустороннего соглашения.
В регионе
30 ноября 2023 г. 13:33
Мирзоян: Ереван направил Баку пакет предложений по нормализации отношений

Для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на прошлой неделе Ереван передал Баку пакет предложений проекта двустороннего соглашения.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с французским госминистром по делам Европы Лоуренс Бун.

Переговоры состоялись на полях 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Они также рассмотрели вопросы, связанные с повесткой двустороннего политического диалога и сотрудничества по ключевым направлениям.

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Версия на азербайджанском языке Mirzoyan: "Normallaşma prosesi ilə bağlı Azərbaycana təkliflər paketi təqdim etmişik"

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