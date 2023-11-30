Мирзоян: Ереван направил Баку пакет предложений по нормализации отношений

Для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на прошлой неделе Ереван передал Баку пакет предложений проекта двустороннего соглашения.

Для продвижения процесса нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на прошлой неделе Ереван передал Баку пакет предложений проекта двустороннего соглашения.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе переговоров с французским госминистром по делам Европы Лоуренс Бун.

Переговоры состоялись на полях 30-й сессии СМИД ОБСЕ в Скопье (Северная Македония).

Собеседники обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности.

Они также рассмотрели вопросы, связанные с повесткой двустороннего политического диалога и сотрудничества по ключевым направлениям.